TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aileyi korumak milli bir ödevdir

“Sadece bu akımlara karşı uyanık olmak yetmez. Aynı zamanda bugün bile çok canlı olan aile değerlerimizi gerçekten arttırarak, bunları özendirerek nasıl sonraki nesillere taşıyabiliriz bunlarla ilgili projelerin ortaya konulmasının zaruri olduğu kanaatindeyim. Ayrıca aile meselesi sadece sosyal bilimlerle ilgili bir konu olarak görülmemelidir. Sosyal bilimlerin hemen hemen her alanını kapsayan çok disiplinli bir çalışma alanı olduğu ortadadır. Ailenin ekonomiyle, hukukla, sosyolojiyle, kültür, medeniyet ve manevi değerlerle ilgili kısmı vardır. Dolayısıyla bütün bunları kapsayacak ve çok disiplinli bir şekilde konuları ortaya koymak, bu çerçevede sizlerin sivil toplum olarak ortaya koyduğunuz fikriyata destek verecek üniversite camiasından da destekleri çoğaltmak durumundayız. Ayrıca bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler, başta anayasa düzenlemeleri olmak üzere buradaki taleplerin de sizler tarafından çok sesli bir şekilde Türk kamuoyunda gündeme getirilmesi; önümüzde zaten açık, şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz anayasa yapım sürecinde aileyle ilgili konularında anayasaya girmesine katkı sağlayacaktır. Ben bu çerçevede ortaya koyduğunuz çabanın hem dönemsel olarak hem de Türk toplumunun geleceği bakımından fevkalade hayati olduğu kanaatindeyim. Sizlerin de farkında olduğunuz gibi karşımızdaki tehlike, tehdit sandığımızın çok üstünde, çok büyüktür. Buna karşı bizim de gerekli tedbirleri almamız ve bu konuda hareket etmemiz şarttır. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Aile meselesini siz Kuva-yi Milliye'ye bağladınız... Aileyi korumak milli bir ödevdir, milli bir yükümlülüktür, sorumluluktur. Türk toplumunun en güçlü yapısını inşallah bundan sonraki nesillere en kuvvetli şekilde aktarmak boynumuzun borcudur.”