TBMM Başkanı Şenop'tan idam sinyali: Düşünülebileceği kanaatindeyim

Hayat

Kan alma biriminde görev yapan robot 'Nesli' hastanedeki teması azaltıyor: Yurt içi ve dışından talep var

Prof. Dr. Süleyman Sevinç'in annesinin anısına geliştirdiği yerli robot olan "Nesli", Kovid-19 döneminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan alma biriminde hemşire yardımcısı olarak görev yapıyor. Sevinç, "Nesli"ye yurt içi ve dışından talep olduğunu dile getirdi.