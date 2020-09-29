TBMM Başkanı Şenop'tan idam sinyali: Düşünülebileceği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.
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