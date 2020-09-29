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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şenop'tan idam sinyali: Düşünülebileceği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uzun zamandır tartışılan idam cezasıyla ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Şenop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.

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