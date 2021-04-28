TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edilmiş bir gerçek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na çevrim içi katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, herkesin güvenliği için çalışmak, bütün insanlığı barış ve istikrar içinde yaşatmak için mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Bölgemizdeki ve dünyadaki ihtilafların çözümlenmesi için inisiyatif almaktan da kaçınmamaktayız.

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Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşların kapasite geliştirme çabalarına katkıda bulunmanın yanında, talep eden ülkelerle de ikili düzeyde kapasite geliştirme programları gerçekleştirmekte, savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmaları imzalamaktadır.

Bilmenizi isterim ki Türkiye, bu alanda, her türlü iş birliğine açıktır.

GÜNDEM Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

ERMENİSTAN SORUMSUZ HAREKET EDEN BİR DEVLET

Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu, uluslararası hukuka, uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir.

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Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili durumdur."

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde 'soykırım' iftirasına çok net cevap verdi: Hukuki karşılığı olmaz

OYNAT 02:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki: Ben belgelerle konuşuyorum; Hodri meydan! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biden mesnetsiz, haksız ve hakikate aykırı ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeler bizi ziyadesiyle üzmüştür. Ben belgelerle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Buyursunlar gelsinler, arşivleri incelesinler. Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa'da var mı, açabiliyor mu? Hodri meydan diyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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