TBMM Başkanı Şentop'tan 'erken seçim' iddialarına yanıt

Meclis Başkanı Mustafa Şentop muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ''Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum'' şeklinde konuştu.

EYT'DE SON DURUM

EYT ile ilgili de konuşan Şentop, "EYT bu hafta açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir" dedi.

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