TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay’dan şehit askerlerimiz için başsağlığı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, metan gazından şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı. Oktay, X hesabından yaptığı taziye paylaşımında “Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında teröristlere ait bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum” dedi.