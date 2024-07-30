TBMM Genel Kurulu'nda 'Mavi Vatan' tartışması: Büyük bir gaflet

TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmeleri sürdürmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Akar,
"Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan; Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemizdir"
dedi.
Akar, 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometrelik deniz alanıyla Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu belirterek
, "Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu'muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a ‘masal' demek ne demek? Türkiye'nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye'yi Antalya Körfezine hapsetmektir. Dünya ile dost ve kardeş ülkelerle deniz ulaşımını kesmek ve tarihi kazanımlarımız ile dayanışma ve işbirliğimizi tahrip etmektir"
diye konuştu.
Hulusi Akar, 'sen', 'ben' demeden nazik bir dille hitap ettiğini belirtirken, kendisine tepki gösteren CHP'lilere
"Dinleyin, oturduğunuz yerden konuşmayın"
diyerek çıkıştı. Muhalefet milletvekillerinin sıralara vurarak tepkisini sürdürmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Adan araya girip, milletvekillerini uyardı. Konuşmasına devam eden Akar,
"Ben başlangıçtan itibaren uhuletle tamamen gerçekleri ve inanıyorum bazı CHP'li arkadaşlarımızın da paylaştığı fikirleri burada dikkatlerinize sundum. Burada alınacak, bağıracak, çağıracak bir şey yok. Biz milli bir meseleden bahsediyoruz ve iş birliğimizden bahsediyoruz. Bunu görmeniz lazım. İlave bir şey varsa konuşmaya hazırız"
ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanına tepki
İsrail Dışişleri Bakanına tepki
Genel Kurul'da İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,
"İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı Saddam'a benzetecek kadar şirazesi kaymış sözlerini asla kabul etmiyoruz.
Biz elbette cumhuriyetimizin, ülkemizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın da yurt dışında böylesine ithamlara maruz kalmasından son derece rahatsızız ve devletimizin yanında durmayı bir görev biliriz. Ancak doğruları bu Meclis çatısı altında söylemek de bizim temel görevimizdir. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı bunu nerede söylüyor; Rize AK Parti İl Başkanlığı'nda söylüyor. Bu olacak şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili hem de hangi ülkeye nasıl gireceğimizle ilgili son derece kritik, son derece hassas bir politika açıklamasını il başkanlığında yapmamalı. Dış politika ulu orta konuşulacak bir şey değildir. Dış politika iç politikaya malzeme yapmak için yapılmaz. Dış politika hamaset için yapılmaz. Dış politika partimizin oyları artsın diye yapılmaz; ancak ve ancak milli çıkarlarımız için yapılır. Ve eğer gerçekten
İsrail ile AK Parti iktidarının bir sorunu varsa asıl yapması gereken öncelikle Kürecik'i gözden geçirmektir. Bunu bekliyoruz. İncirlik'e ne yapıyorsunuz? Bunu bekliyoruz. Aynı zamanda siz milyonlarca dolar İsrail ile 'yapmadık' dediniz ama göz göre göre silah yapımında kullanılacak, altyapı yapımında kullanılacak malzemeleri ihraç ettiniz. Buna göz yumdunuz. Ve bunu yapanlar içinde AK Parti'li siyasetçiler olduğu apaçık ortaya çıktı. Bunlar için ne yaptınız?"
dedi.
'Alçakların saldırısına uğramak, Cumhurbaşkanımızın yakasındaki onur nişanesi olarak tarihte yerini alacak'
'Alçakların saldırısına uğramak, Cumhurbaşkanımızın yakasındaki onur nişanesi olarak tarihte yerini alacak'
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da İsrailli bakana tepki göstererek,
"İsrail'in muhalefet partisinin sözde lideri Lapid, İsrail'in sözde Dışişleri Bakanı Katz ve Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders, organize bir şekilde dünya üzerindeki mazlumların sesi ve umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almışlardır. Sabıkası bozuk bu çapsızların ifadelerini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye; insan haklarının, demokrasisinin, hakkın ve hukukun sesi oldukça böylesine kendini bilmezlere rahatsızlık vermeye de devam edeceğiz. Katliam şebekesi mensuplarının, zulüm ordularının başına geçmek için sıra bekleyen şuursuzların ve aklını kiraya vermiş faşist müptezellerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaları yürüdüğümüz yolun doğruluğunu ispat eder durumdadır. Elinden kan damlayan, vicdan ve merhameti yerden yere vuran ve kaosun değirmenine su taşıyan böyle alçakların saldırısına uğramak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasındaki onur nişanesi olarak tarihteki yerini alacaktır"
diye konuştu.
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2 saat önce