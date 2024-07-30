TBMM Genel Kurulu'nda 'Mavi Vatan' tartışması: Büyük bir gaflet

, "Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu'muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a ‘masal' demek ne demek? Türkiye'nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye'yi Antalya Körfezine hapsetmektir. Dünya ile dost ve kardeş ülkelerle deniz ulaşımını kesmek ve tarihi kazanımlarımız ile dayanışma ve işbirliğimizi tahrip etmektir"