TBMM'nin ajandası dolu: Kapılar değişime açılacak

Eylül ayının bitmesiyle birlikte Meclis yeni yasama yılına giriyor. Mayıs seçimlerinde üçte ikisi yenilenen TBMM Genel Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmayla açılacak. Meclis’i, yoğun bir yasama yılı bekliyor. Deprem, iklim, afet gibi hayati meselelerin yanı sıra ekonomiye ilişkin bir dizi düzenleme de Meclis’in gündeminde olacak.

Ekim sonunda başlayacak bütçe maratonuna ek olarak bu yıl 12’nci Kalkınma Planı da yasama erkinin önüne gelecek. Meclis’in ana gündemi ise Anayasa ve iç tüzük değişikliği olacak. 2023 bitmeden fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele için atılacak adımlara ilişkin düzenlemelerin de Genel Kurul’un ajandasında olması bekleniyor. Günübirlik kiralık evlerin yanı sıra Rehberlik Meslek Kanunu’nun yenilenmesini içeren yasa da Meclis’e gelecek.

DEPREM YASASI HAFTAYA

Pazar günü yapılacak açılış oturumu ve törenin ardından Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk görüşmeleri için 3 Ekim’de toplanacak. Yüzde 66’sı yenilenen parlamento, önceliğini kamuoyunda ‘deprem yasası’ olarak da bilinen kentsel dönüşüm yasasına verecek. Yasa teklifi haftaya Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Bu düzenlemenin dışında çevreye ilişkin de pek çok düzenleme Meclis’in gündeminde olacak. İklim değişikliği yasası, yeşil dönüşüm ve çevre mevzuatına ilişkin düzenlemeler de komisyon safhasının ardından Genel Kurul’a inecek.

TEZKERELER GÜNDEMDE

Genel Kurul’un ilk gündem maddesi ise tezkereler olacak. Deprem ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ise haftaya Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 3 Ekim’de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine kapsamlı bir sunumda bulunacak. 20 Ekim’de başlayacak olan bütçe maratonun ilk etabın olan komisyon görüşmelerinde ise yeni bakanlar ilk kez milletvekillerinin karşısına çıkacak. Ekim ayının ilk haftalarında yeni Anayasa ve Meclis iç tüzüğü değişikliği için AK Parti, tüm siyasi partilerin kapısını çalacak.







