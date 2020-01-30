Tebessüm Derneği Elazığ’ın yaralarını sardı

Tebessüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Albayrak, yapılan yardım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Deprem haberini alır almaz İstanbul’dan 3 kişilik acil insani yardım ekibimiz Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı köylere ulaştı. AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışan insani yardım ekibimiz, Elazığ’ın Merkez ilçesindeki depremzedelere gıda yardım dağıtımı gerçekleştirdi. Sivrice ilçesindeki kırsal köyler olan Dörtbölük, Uslu, Dikmen, Çatakkaya,’da yaklaşık 80 aileye sıcak yemek ikramı, kuru gıda yardımı, ısınma ihtiyacını karşılamak için ısıtıcılar ve battaniyeler dağıtıldı” dedi.

Yıkılan evlere acil insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

HAYIRSEVERLERİN YARDIMLARINI ULAŞTIRDIK

Kırsal köylerde yaşayan depremzedelerin evlerine giremediğini ifade eden Albayrak, “Birçok köy enkaz halinde kimileri de ağır hasarlı. Çok şükür ki buralarda can kaybı yaşanmamış. Ekiplerimiz bu köylerde tespitler yaparak evlerine giremeyen ve dışarıda sabahlamak zorunda kalan vatandaşlara hayırseverlerin yapmış oldukları yardımları gece gündüz kesintisiz bir şekilde ulaştırmaya devam ediyor. Allah bir daha milletimize depremler, afetler yaşatmasın. Bizlere ham maddi hemde manevi olarak destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Tebessüm Derneği gönüllüleri, ilk günden itibaren depremzedelerin yanında

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