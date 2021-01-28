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ANKARA

​Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

FETÖ’ye dün yapılan operasyon örgüt üyelerinin ihraçlar, gözaltılar, yargılamalar ve sıkı güvenlik soruşturmalarına rağmen hala devletin en hassas birimlerine sızabildiğini ortaya koydu. Son YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan Serdar Atasoy FETÖ’den gözaltına alındı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Gözaltına alınan 3 emekli tuğgeneral ve 1 mahrem imam emniyette sorguya alındı.
Gözaltına alınan 3 emekli tuğgeneral ve 1 mahrem imam emniyette sorguya alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla sabit hat ve operasyonel hat üzerinden haberleştikleri gerekçesiyle, kritik görevlerde bulunan üç eski tuğgeneral ile bir sivil imam hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan isimlerden birinin geçtiğimiz günlerde emekliye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy olduğu, bir diğerinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu öğrenildi. Gözaltındaki üçüncü isim ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’nün sözde atama listesinde ismi yer aldığı gerekçesiyle hala yargılaması süren eski Tuğgeneral Celalettin Çoban.

Katalog evliliği sürüyor
GÜNDEM
Katalog evliliği sürüyor

Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy

2020 YAŞ KARARIYLA TERFİ ETTİ

  • Alınan bilgiye göre, şüpheli Atasoy, 2. Ordu Komutanlığında Harekat Başkanı olarak görev yaparken, 2020 YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 5 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başına getirildi. Ancak Atasoy, hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle söz konusu göreve hiç başlatılmadı.

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3 AY SONRA EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Atasoy’un söz konusu atama kararından kısa süre sonra Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildiği kaydedildi. Şüpheli Atasoy, söz konusu terfi kararından yaklaşık 3 ay sonra, yani Kasım 2020’de de emekliliğini istedi. Söz konusu operasyonla yakalanan Atasoy’un durumu, FETÖ tehlikesinin hala devam ettiğini ve örgüt üyelerinin yapılan güvenlik soruşturmalarına rağmen kendini hala gizleyebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

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DARBECİLERİN SÖZDE ATAMA LİSTESİNDE

  • Şüphelilerden Celalettin Çoban’ın ise darbe girişimi sırasında MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Çoban’ın adı, darbecilerin sözde atama listesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak yer alıyordu. Bu kapsamda hakkında darbe suçundan dava açılan Çoban, yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Çoban’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam ediliyor.

Darbe girişimi sonrası emekli oldu

Şüpheli Nuri Cankıymaz da kurmay topçu albay rütbesindeyken 2011’de YAŞ kararıyla tuğgeneral oldu. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı olarak görevlendirilen Cankıymaz, darbe girişiminin ardından emekliye ayrıldı. Öte yandan, operasyonda kapsamında gözaltına alınan mahrem imam Y.Ö.’nün de özel bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

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