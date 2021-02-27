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SİVAS

Tek geçim kaynağıydı: Krediyle aldığı hayvanlar yangında öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir ahırda, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 18 büyükbaş yanarak, öldü. Ahırın sahibi Ömer Yayla (58), "Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hala duruyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ömer Yayla, kredi ile aldığı hayvanların borcunun hala devam ettiğini söyledi.
Ömer Yayla, kredi ile aldığı hayvanların borcunun hala devam ettiğini söyledi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde, Ömer Yayla'ya ait ahırda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Köye 500 metre uzaklıktaki ahırda çıkan yangın fark edilinceye kadar içerideki 18 büyükbaş yanarak, öldü.

Yangın hayvanların ısınması için yakılan sobanın devrilmesi sonucu çıktı.


'KREDİ ÇEKMİŞTİK, BORCUMUZ HALA DURUYOR'


Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Ömer Yayla, "Bu sabah 04.00 sıralarında komşunun telefon etmesiyle bize ait olan ahırda yangın çıktığını öğrendim. 18 büyükbaşımız öldü. Sanırım hayvanların sobayı devirmesi, ahırın tamamen yanmasına sebep oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hayvanların yanmış bedenlerini toprağa gömdük. Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hala duruyor" dedi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Oruçgüney ile birlikte olay yerine giderek, Ömer Yayla'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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