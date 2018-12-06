Tek istekleri sıcak bir yuva

Havaların soğumasıyla birlikte sokakta kalan evsiz vatandaşlara her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahip çıktı. Evsiz vatandaşlar, yürek üşüten hikayeleriyle kış ayı boyunca karınlarını doyurup sıcak bir ortamda kalma imkanı buluyor. 22 Kasım’da başlayan uygulama kapsamında, Esenyurt ve Darülaceze’de bulunan misafirhanelere toplam 470 kişi konuk oldu. Esenyurt’taki misafirhanede 459 erkek evsiz bulunurken, Darülaceze’de ise 11 kadın evsiz misafir ediliyor. Yeni Şafak olarak soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuşan evsizlerle bir gün geçirdik.

Ozan ve Orkun Demirsabah

BABAM EVLENİNCE EVDEN KAÇTIK

27 yaşındaki ikiz kardeşler Ozan ve Orkun Demirsabah, 25 yıldır Büyükçekmece’de yaşıyorlar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisiyken eğitimini yarım bırakan Ozan Demirsabah yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Son iki yıldır sokaklardayız. Babam emekli başkomiser, annem vefat ettikten sonra ikinci evliliğini yaptı. Biz de 2 yıl önce ailevi sorunlar yaşayınca evden ayrıldık. Mart ayında misafirhane kapanınca yazlık yerlere giderek çalışıyoruz. Kış gelince yine buraya geliyoruz” dedi.

Halid Derviş

BUNDAN SONRAKİ DURAĞIM AFRİN

Suriye’deki savaştan 5 yıl önce ailesini geride bırakarak İstanbul’a kaçan 24 yaşındaki Halid Derviş, “Çalıştığım zamanlar pansiyonda kalıyorum. Genellikle yaz aylarında çalışıyorum. Kışın çalışmadığımda burada kalıyorum. Allah razı olsun Türkler bize kapılarını açtı, bizi hiç yalnız bırakmadı. Ama artık Türk askeri Afrin’i temizledi burası kapandıktan sonra ülkeme geri döneceğim” şeklinde konuştu.

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İşadamlığından evsizliğe

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olan Deniz Tanrıverdi, ticaret yaparken 1.5 milyon TL parasını kaybedince kendisini sokakta bulduğunu anlattı: “Bir süre değişik şirketlerde işletme müdürlüğü yaptım. Daha sonra kendim iş hayatına atıldım. Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelere bavul ticareti yaptım. Suriye ve Irak kapıları açıldıktan sonra oraya yöneldik. Sonra savaş patlak verince kendimizi toparlayamadık. Belediyenin böyle bir yeri olduğunu duyunca buraya geldim.”

Hizmette sınır yok

Misafirhanede barınmanın ve beslenmenin dışında, temel sağlık hizmetleri, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler yapılıyor.