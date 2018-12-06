Gündem Tek istekleri sıcak bir yuva
3. SAYFA

Tek istekleri sıcak bir yuva

Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Esenyurt’taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı. Farklı bölgelerden, farklı sorunları olan bu insanlardan önemli kısmı ailesini ve işlerini kaybedince kendilerini sokakta bulmuşlar. Hayatı ‘keşke’lerle dolu evsizlerin tek isteği ise sıcak bir yuva.

Talha Menteş Yeni Şafak
Misafirhanede hizmette sınır yok
Misafirhanede hizmette sınır yok

Havaların soğumasıyla birlikte sokakta kalan evsiz vatandaşlara her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahip çıktı. Evsiz vatandaşlar, yürek üşüten hikayeleriyle kış ayı boyunca karınlarını doyurup sıcak bir ortamda kalma imkanı buluyor. 22 Kasım’da başlayan uygulama kapsamında, Esenyurt ve Darülaceze’de bulunan misafirhanelere toplam 470 kişi konuk oldu. Esenyurt’taki misafirhanede 459 erkek evsiz bulunurken, Darülaceze’de ise 11 kadın evsiz misafir ediliyor. Yeni Şafak olarak soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuşan evsizlerle bir gün geçirdik.

Ozan ve Orkun Demirsabah

BABAM EVLENİNCE EVDEN KAÇTIK

27 yaşındaki ikiz kardeşler Ozan ve Orkun Demirsabah, 25 yıldır Büyükçekmece’de yaşıyorlar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisiyken eğitimini yarım bırakan Ozan Demirsabah yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Son iki yıldır sokaklardayız. Babam emekli başkomiser, annem vefat ettikten sonra ikinci evliliğini yaptı. Biz de 2 yıl önce ailevi sorunlar yaşayınca evden ayrıldık. Mart ayında misafirhane kapanınca yazlık yerlere giderek çalışıyoruz. Kış gelince yine buraya geliyoruz” dedi.

Halid Derviş

BUNDAN SONRAKİ DURAĞIM AFRİN

Suriye’deki savaştan 5 yıl önce ailesini geride bırakarak İstanbul’a kaçan 24 yaşındaki Halid Derviş, “Çalıştığım zamanlar pansiyonda kalıyorum. Genellikle yaz aylarında çalışıyorum. Kışın çalışmadığımda burada kalıyorum. Allah razı olsun Türkler bize kapılarını açtı, bizi hiç yalnız bırakmadı. Ama artık Türk askeri Afrin’i temizledi burası kapandıktan sonra ülkeme geri döneceğim” şeklinde konuştu.

REKLAM

İşadamlığından evsizliğe

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olan Deniz Tanrıverdi, ticaret yaparken 1.5 milyon TL parasını kaybedince kendisini sokakta bulduğunu anlattı: “Bir süre değişik şirketlerde işletme müdürlüğü yaptım. Daha sonra kendim iş hayatına atıldım. Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelere bavul ticareti yaptım. Suriye ve Irak kapıları açıldıktan sonra oraya yöneldik. Sonra savaş patlak verince kendimizi toparlayamadık. Belediyenin böyle bir yeri olduğunu duyunca buraya geldim.”

Hizmette sınır yok

Misafirhanede barınmanın ve beslenmenin dışında, temel sağlık hizmetleri, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler yapılıyor.

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.