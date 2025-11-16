Yeni Şafak
Tekerleği kopan tarım aracı dereye düştü: 1 ölü 1 yaralı

23:2516/11/2025, Pazar
DHA
Kaza sonucu Nevin Karakaya hayatını kaybetti
Kaza sonucu Nevin Karakaya hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Bahri Karakaya'nın kullandığı tarım aracı, tekerleğinin kopmasıyla kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nevin Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bahri Karakaya ise yaralandı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, Bahri ve Nevin Karakaya (63) çiftinin üzerinde bulunduğu ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı tekerleği kopması sonucu dereye devrildi. Kazada Nevin Karakaya öldü, eşi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gökçebey ilçesi Hacımusa Köyü Torun Deresi mevkisinde meydana geldi. Bahri Karakaya’nın kullandığı ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı, derenin üstündeki köprüden geçerken, tekerleği kopunca kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Nevin Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi Bahri Karakaya ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nevin Karakaya’nın cansız bedeni inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırılırken, Bahri Karakaya daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Bahri Karakaya’nın tedavisi sürüyor.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.





