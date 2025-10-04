Yeni Şafak
Tekin devam edecek

Gürsel Tekin.
8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İl Kongresi’nde Özgür Çelik’in il başkanı seçilmesine ilişkin davanın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen son duruşmasında CHP’li avukatların “reddi hâkim” talebi reddedildi.

Karar doğrultusunda Gürsel Tekin’in görevine devamı kesinleşti. Parti delegesi Özlem Erkan tarafından yargıya taşınan kongrede, “irade fesadı” ve “Suç kapsamına giren eylemler” gerekçesiyle iptal talep edilmişti.

GEÇİCİ KURUL GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Dünkü duruşmada hem davacı hem davalı avukatlar hazır bulundu. Mahkeme, dosyadaki istinaf sürecinin sonucunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 21 Kasım Cuma gününe ertelendi. 2 Eylül’de verilen ara kararla, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ile il yönetim ve disiplin kurullarını tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı kararla Gürsel Tekin ve beş isim, geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı.




