Tekin devam edecek

Dünkü duruşmada hem davacı hem davalı avukatlar hazır bulundu. Mahkeme, dosyadaki istinaf sürecinin sonucunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 21 Kasım Cuma gününe ertelendi. 2 Eylül’de verilen ara kararla, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ile il yönetim ve disiplin kurullarını tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı kararla Gürsel Tekin ve beş isim, geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı.