Tekirdağ Şarköy'de denizde hortum etkili oldu Marmara Denizi'nde korkutan görüntü: Önce hortum sonra sağanak vurdu Tekirdağ’da Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi. İlçede hortumun ardından başlayan sağanak ise hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 15:01 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 15:04 AA