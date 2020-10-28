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Gündem Marmara Denizinde korkutan görüntü Önce hortum sonra sağanak vurdu
TEKİRDAĞ

Tekirdağ Şarköy'de denizde hortum etkili oldu

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü: Önce hortum sonra sağanak vurdu

Tekirdağ’da Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi. İlçede hortumun ardından başlayan sağanak ise hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi AA
Tekirdağ’da denizde oluşan hortum.
Tekirdağ’da denizde oluşan hortum.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde kısa süreli hortum meydana geldi.

İlçede aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Tekirdağ’da denizde oluşan hortumn

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojiden 14 ile yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 14 ile yağış uyarısı yapıldı

DENİZDE BİR ANDA HORTUM OLUŞTU

  • Bu arada Mürefte Mahallesi açıklarında da denizde kısa süreli hortum meydana geldi.
  • Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

AA
Tekirdağ’da denizde oluşan hortum.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Müretfe Mahalle Muhtarı Rahmiye Kural, yaptığı açıklamada, hortumun denizde meydana geldiğini ve kıyıya yaklaşmadığını ifade etti.

DHA

DHA

DHA
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