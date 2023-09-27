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Tekirdağ’da 122 kaçak göçmen yakalandı: Dokuz organizatör tutuklandı

Tekirdağ’ın Ergene ve Saray ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide 122 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 14 organizatörden 9’u, tutuklandı.

10:02 . 27/09/2023 Çarşamba
DHA
Tekirdağ

Tekirdağ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Saray ilçelerinde çok sayıda kaçak göçmen bulunduğunu ve Yunanistan ve Bulgaristan’a gitmek için hazırlık yaptıklarını belirledi. Göçmenlerin bulunduğu bölgelere dron destekli operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, arazide 30 Afganistan, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 122 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Tekirdağ
#kaçak göçmen
#organizatör
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