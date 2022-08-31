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TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.

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Haber Merkezi İHA
Tekirdağ’da dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı
Tekirdağ'da sel

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.
Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Dereye dönüşen sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı. Yağışta bazı evleri de su bastı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı.

İzmir'de vatandaş sel suyunda şampuanla yıkandı
OYNAT 00:37
İzmir'de vatandaş sel suyunda şampuanla yıkandı
Sağanağın etkili olduğu İzmir'de, Bornova ilçesinde bulunan ve yağmur suyu nedeniyle dereye dönen sokakta vatandaşlardan biri yıkandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin şampuanla yıkandığı anlar yer aldı.

Muğla'da sel felaketi
FOTOĞRAF 5
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
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Menteşe ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış şiddetli rüzgar ile birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe ilçesinde yağışın yoğun olması ile birlikte sokaklar adeta göle döndü, fırtına sebebiyle yol kenarlarında bulunan çöp kovaları uçtu.<br>Yaşanan anlar amatör cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Görüntülerde sokaklar aralarında biriken yağmur suları ve rüzgar ile birlikte uçuşan çöp kovaları yer aldı. Sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ise işyerlerine sığındı.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Muğla’nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Muğla'da sel felaketi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.


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