Tekirdağ'da işçi servisi tıra çarptı: Dört kişi yaralandı

Kaza, ÇOSB Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi servisi henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsünde büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.