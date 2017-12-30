Tekirdağ'da klimalı otobüs durağı açıldı

Süleymanpaşa Belediyesince vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için klimalı otobüs durağı hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yağmur, kar ve soğuk havadan etkilenmemesi için klimalı kapalı durak yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Meydanına yerleştirilen klimalı durağın vatandaşlar tarafından ilgi gördüğü ve durağın engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlandığı kaydedildi.

Trakya'da ilk

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, klimalı durak hizmetinin Trakya'da "ilk" olduğunu belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını aktaran Eşkinat, "Bu durak örnek bir durak ve bu çalışma Trakya'da ilk kez yapılıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız yazın sıcaklarında da kışın soğuklarında da otobüs beklerken rahat edecek. Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete giren klimalı durağın etrafı tamamen camdan oluşurken içeriğinde oturma alanı, ayakta/engelli bekleme alanı, klima ve bilgilendirme panosu bulunuyor. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.