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Gündem Tekirdağda orman yangını
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Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ile Saray ilçeleri arasındaki Pınarça ormanlık alanında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Merkezi DHA
Ekipler hızlıca müdahale etti.
Ekipler hızlıca müdahale etti.


Yangın, akşam saatlerinde, Kapaklı ile Saray ilçeleri arasında bulunan Pınarça mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Seafaalan Mahallesi'nde ormandan alevlerin yükseldiği görenler itfaiyeye haber verip, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Yetkililer yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın kontrol altına alınıyor

İhbar üzerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile söndürme çalışması başlattı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Sefaalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen, yangına mahalleli olarak itfaiye gelene kadar müdahale ettiklerini belirterek,"İtfaiye ve arazözlerin de gelmesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tüm ekipler canla başla çalışıyor" dedi.

Yangın karla söndürüldü
GÜNDEM
Yangın karla söndürüldü
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