Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'ya bağlı Hıdırağa ve Cemaliye, Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa KemalPaşa ve Fatih mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
- Operasyonlarda, 37 fişek kokain, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 405 lira ele geçirildi.
- Gözaltına alınan O.C, A.E, M.Ö, G.M, N.T, R.S. ve E.K'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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