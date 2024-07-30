Tekirdağ'daki ot yangını fabrika bahçesine sıçradı: Alevlere hızla müdahale edildi

Türkgücü Mahallesi'nde bulunan Çorlu 1 OSB'de OSB Bülent Ecevit Bulvarı ile Yılmaz Alpaslan kesişimi mevkiindeki boş arazide otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek fabrika bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri sevk edildi.