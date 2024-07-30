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Tekirdağ'daki ot yangını fabrika bahçesine sıçradı: Alevlere hızla müdahale edildi

Tekirdağ Çorlu'da çıkan ot yangını fabrika bahçesine sıçradı. Alevler, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

09:44 - 30/07/2024 Salı
IHA
Tekirdağ'da ot yangını
Tekirdağ'da ot yangını

Tekirdağ Çorlu'da çıkan ot yangını fabrika bahçesine sıçradı. Yangın, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkgücü Mahallesi'nde bulunan Çorlu 1 OSB'de OSB Bülent Ecevit Bulvarı ile Yılmaz Alpaslan kesişimi mevkiindeki boş arazide otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek fabrika bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri sevk edildi.

Fabrika bahçesindeki yüzlerce tahta palet, ağaçlık alan ve kuru otlar alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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