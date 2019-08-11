Teknokent’te yakalandı

FETÖ’nün yetiştirdiği elemanlarını sızdırdığı Kara Harp Okulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasına, kapatıldığı gerekçesiyle Kara Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen Tayfun U. da takıldı. Şüpheli U.’yu, itirafçı olan hücresindeki Özcan K.’nın ifadesiyle ulaşıldı. Özcan K., Kara Harp Okulu’na gitmeden önce şüpheli U. ile çağrıldığı evde tanıştırıldıklarını ve askeri okuldayken birlikte hareket ettiklerini anlattı.
İLİŞİĞİ KESİLDİ MÜHENDİS OLDU
- Yapılan araştırmada, şüpheli U.’nun Kara Harp Okulu’ndan ilişiği kesilmesiyle Ankara Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve mezun olduktan sonra ODTÜ Teknokent’te özel bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığı belirlendi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli U., etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu ve 16 FETÖ üyesini fotoğraflarından teşhis etti. Şüpheli hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan düzenlenen iddianamede, söz konusu itiraflar da yer aldı. Tayfun U., Kara Harp Okulu’nda öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatını şöyle anlattı: “Yaklaşık 8 aydır ODTÜ Teknokent’teki şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım. Ben bu yapıyla örgüt olduğunu bilmediğim dönem irtibatlı oldum. 2012-2013 yılları arasında evlerinde barındım. Bu örgütün asıl amacını ve stratejisini bilmiyordum. Askeri okul dönemi irtibatlarımı anlattım. Askeri okuldan mesleğe atanmadan ilişiğim kesildi ve sonrası yoktur. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından planlanmış bir ihanet projesidir.”