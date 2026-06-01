TEM Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı durdurulurken, sürücüler belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce yürütülen "TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı Arası Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İnşaatı" kapsamında yeni çalışma etabına geçiliyor.
Kara yolu ya da Kuzey Marmara'ya geçiş yapılacak
D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden gelip Muallimköy Kavşağı’ndan otoyolun İstanbul yönüne katılmak isteyen sürücüler bu bağlantıları kullanamayacak. İstanbul istikametine seyredecek araçlar, D-100 kara yolunu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten "U" dönüşü yapabilecek.
Öte yandan, Muallimköy Kavşağı’nda Osmangazi Köprüsü yönünden gelerek otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerine bağlanan kollar da çalışma süresince trafiğe kapalı tutulacak. Bu güzergahı kullanan sürücüler, seyahatlerine D-100 kara yolu üzerinden devam edebilecek.