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‘Temel atma’ değil ‘işe başlama’ töreni

Ümraniye'de, kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuşan Cumhur İttifakı’nın İBB başkan adayı Murat Kurum, İmamoğlu’nun açılışlarına atıfta bulunarak, "İşe başlama töreni yapıyorlar. ‘İşe başlama’!.. Telaşlılar telaşlı, ne yapacaklarını bilmiyorlar" dedi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 18/03/2024 Monday
Güncelleme: 02:19 - 18/03/2024 Monday
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de düzenlenen Topağacı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kurum, Topağacı'nda 1174 bağımsız birimden oluşan projenin temellerini attıklarını kaydederek, iki günde yaptıkları işin İBB'nin koca 5 yılda yaptıklarından daha fazla olduğunu ifade etti. Kentteki en önemli problemlerden birinin trafik olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu: “230 kilometre metro sözü verip, bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar. Yine bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler.”

İŞE BAŞLAMA TÖRENİ NEDİR?

“Şimdi ne yapıyorlar? Telaşlandılar, alelacele gidip işe başlama töreni yapıyorlar. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Açılış değil, temel atma değil. İşe başlama töreni. İşe başlama töreni nedir ya? O nedir ya? Telaşlılar, telaşlı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murat ismini duydu mu şaşırıyor, şaşırıyor. Biz işimize bakacağız. 1 Nisan sabahı bunlar gidecek; biz geleceğiz ve 650 bin yeni yuvamızın yapımına hızlı bir şekilde başlayacağız. Vakit, İstanbul’u dönüştürme vaktidir. Vakit, İstanbul’u kurtarma vaktidir.”



#Murat Kurum
#Siyaset
#Yerel Seçim
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