Gündem TEMi kitleyen kaza Kamyon ile kamyonet çarpıştığı kazada sürücü öldü
İSTANBUL

TEM'i kitleyen kaza: Kamyon ile kamyonet çarpıştığı kazada sürücü öldü

TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçların enkazlarını kaldırma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi DHA
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı

İstanbul'da Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri sonrasında Kazım Aydın yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

DHA
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı

Çarpışmanın sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı
Kazada ağır yaralanan sürücülerden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan kamyonların kaldırılması için çalışma sürüyor.

DHA
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı
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