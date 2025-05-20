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Temizlik yapılan tandır evinde yangın

Temizlik yapılan tandır evinde yangın

00:4020/05/2025, منگل
G: 20/05/2025, منگل
IHA
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Yangın tandır evinin çatısında zarara neden oldu.
Yangın tandır evinin çatısında zarara neden oldu.

Konya'da tandır evinde yapılan temizlik sonrasında yakılan çöpler ve kağıt parçaları çatıyı yaktı. Yangın söndürülürken, çatıdaki ağaçlar yanarak zarar gördü.

Konya'nın Kulu ilçesinde tandır evinde yapılan temizlikte yakılan kâğıt ve çöpler çatıyı yaktı.


Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde İ.Y.'ye ait bahçe içerisindeki tandır evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tandır evinde yapılan temizlik sonrasında çöpler ve kağıt parçaları tandırda yakıldığı sırada bacadan aşırı şekilde yükselen alevler çatıdaki ağaçlara sıçradı. Tandır evinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, çatıdaki ağaçlar yanarak zarar gördü.



#Konya
#Tandır Evi
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