Konya'da pat pat devrildi: Altı yaralı

Konya'da pat pat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
B.B'nin kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, Ketenli Mahallesi Keşlik yaylası yolu üzerinde seyir halindeyken devrildi.
Kazada sürücü ile annesi H.B, babası H.B, eşi Ş.B, çocukları E.B. ve B.B. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan H.B. Konya'daki hastaneye sevk edildi.