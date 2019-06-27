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Gündem Terör mağduru çocuklara gezi morali
İSTANBUL

Terör mağduru çocuklara gezi morali

İçişleri Bakanlığı’nın Doğu ve Güneydoğu’da terörün yoğun olduğu illerde yaşayan çocukların yaralarını sarmak için başlattığı ‘Biz Anadolu’yuz’ projesiyle şimdiye kadar 15 yaş altı 52 bin 364 çocuk aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’nin de bulunduğu 18 şehri görme imkanı buldu. Bakanlık önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
52 bin 364 çocuk İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 18 şehirde gezdi.
52 bin 364 çocuk İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 18 şehirde gezdi.

İçişleri Bakanlığı ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan 52 bin 364 çocuğu İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 18 şehirde gezdirdi. Bakanlık önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

TARİHİ YERLERİ GEZDİLER

Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, Tunceli, Batman, Bingöl, Kilis, Ağrı, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Erzincan, Adıyaman, Erzurum ve Ardahan’ın da aralarında bulunduğu 22 ilden, 15 yaşın altındaki çocuklar Batı illerini gezdirdi. Bakanlık proje sayesinde şimdiye kadar 52 bin 364 çocuğu gezdirdi. 3 günlük ziyarette çocuklar, İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Artvin, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Samsun, Karabük, Manisa, Bursa, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Bilecik ve Trabzon’da tarihi yerleri görme fırsatı buldu.

DAHA ÇOK ÇOCUĞA ULAŞILACAK

Bakanlık önümüzdeki yıllarda daha çok çocuğa ulaşarak gezilerin sayısını artırmayı planlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu proje ile ilgili olarak, “Bu proje sadece bir gezi, gözlem projesi değildir, geleceğe ait etki bırakabilecek bir kardeşlik projesidir. Bu ülkenin Doğu'suyla Batı'sı arasında bir duvar çekmek isteyen, bizi ayrıştırmayı, bizi birbirimizden koparmayı isteyen ve milleti bulunduğu yere hapsetmek isteyen, kendisine mecbur bırakmak isteyen bir zihniyete karşı verilmiş etkili ve güçlü bir cevaptır” demişti.

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