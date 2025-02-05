Terör örgütünden isyan açıklaması: 'Suriye hükümetine karşı mücadele edeceğiz'

"Devrimci Gençlik Hareketi olarak halkın iradesiyle seçilmemiş bir yönetimi asla kabul etmeyeceğiz. Şara ve diğer katillerin yer aldığı Suriye geçici hükümetini kabul etmediğimizi ve buna karşı her alanda mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz."