Terör örgütünden isyan açıklaması: 'Suriye hükümetine karşı mücadele edeceğiz'

Örgüt, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tanımadıklarını açıkladı.
PKK/YPG terör örgütüne bağlı sözde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki hükümeti tanımadıklarını ve her alanda 'mücadele' edeceklerini açıkladı.
Terör örgütüne bağlı medya organları, sözde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adlı terör uzantısı örgütün yaptığı açıklamayı yayınladı.
Açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam’da düzenlenen ve Ahmed Şara'nın Suriye Cumhurbaşkanı ilan edildiği Zafer Kongresi'nde alınan kararlara karşı çıkıldı.
Cumhurbaşkanı Şara'nın halk iradesiyle seçilmediği öne süren terör örgütü,
"Devrimci Gençlik Hareketi olarak halkın iradesiyle seçilmemiş bir yönetimi asla kabul etmeyeceğiz. Şara ve diğer katillerin yer aldığı Suriye geçici hükümetini kabul etmediğimizi ve buna karşı her alanda mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz."
ifadeleriyle,
Suriye Arap Cumhuriyeti'ne karşı resmen isyan başlattıklarını duyurdu.
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