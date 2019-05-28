Terörden yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme işlemleri gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tamamlanarak kabul edildi. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın 28 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

DOSYADA 8 KİŞİ MÜŞTEKİ

Sanık Kaftancıoğlu'nun ilk duruşmada hazır bulunması için tebligat gönderilmesine de hükmeden heyet, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ve 15 Temmuz gazilerinin de bulunduğu 8 müştekiye de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı. İddianamede Kaftancıoğlu'nun, ''Devleti alenen aşağılama'', ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

‘TWEET’LERİNİ İNKÂR ETTİ

Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan ifadesine göre, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve bir tweet dışında diğer paylaşımlarının da şahsının yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.