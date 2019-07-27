Gündem Teröristlere sahte kimlik
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Teröristlere sahte kimlik

Türkiye’ye sızan yabancı teröristlere sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen 161 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin arasında kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen benzer operasyonlarda, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaportlar ele geçirilmişti.
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen benzer operasyonlarda, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaportlar ele geçirilmişti.

Sahte kimlik ve pasaport düzenleyen bir şebeke için düğmeye basıldı. Türkiye’ye legal ya da illegal yollardan giren, aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem görmüş yabancıların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İÇLERİNDE KAMUGÖREVLİSİ DE VAR

Şebekenin “yabancı terörist” kapsamında bulunan yabancılara da belgesi gerçek, muhteviyatı itibarıyla sahte evrak temin ettiği belirlendi. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya’da şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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