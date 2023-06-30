Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor: Üç kişi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlar sonrası itiraf dolu açıklamalar yaptı. Günlük olarak çok güçlü 'saldırılara' maruz kaldıklarını belirten teröristbaşı, "Uyduyla, en gelişkin teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırılar hiç durmamıştır." ifadelerini kullandı.