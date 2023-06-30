Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor: Üç kişi yakalandı

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında dört terörist etkisiz hale getirilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizde Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/ PYD/ YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.