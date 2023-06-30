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Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor: Üç kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizde Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

15:19 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında dört terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında dört terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizde Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı belirtildi.



Paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/ PYD/ YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.


#Hudut Birlikleri
#Yunanistan
#Suriye
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