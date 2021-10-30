Gündem Terörle mücadele sürüyor İki terörist öldürüldü
ANKARA

Terörle mücadele sürüyor: İki terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde iki teröristin etkisiz gale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Terörle mücadele sürüyor: İki terörist öldürüldü
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi."

MSB açıkladı: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB açıkladı: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.