Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçiliyor: Meclis komisyonu kuruluyor

Türkiye bugün tarihi anlara şahit oldu. PKK terör örgütü silah bırakma sürecine resmen başladı. Kandil'den gelen 30 kişilik terörist grup silahlarını yaktı.





Sürecin meclis ayağından da kritik hamle geldi. Terörsüz Türkiye Komisyonu Meclis'te önümüzdeki hafta kuruluyor.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Temmuz Çarşamba günü siyasi partilere bir yazı yazarak, kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek.









Komisyon "başkanlık kararı" ile kurulacak





Komisyonun Meclis'te mevcut ihtisas komisyonları gibi kanunla kurulup kurulmayacağı merak edilirken kanun yerine "Başkanlık kararı" ile kurulacağı öğrenildi.





Temel ilkelerini TBMM Başkanlığı'nın belirleyeceği, daha esnek çalışma şartları olan ve geçmişteki Uzlaşma Komisyonları'na benzer bir yapı planlanıyor.









Görüş ayrılığı var





Bu konuda muhalefetle görüş ayrılığı söz konusu.





CHP, DEM Parti ve diğer muhalefet partilerinin teknik bir komisyon yerine "kanunla kurulan kalıcı bir ihtisas komisyonu" olmasına yönelik talepleri var.





Ancak, Cumhur İttifakı'nın öneriler hazırlayan bir komisyon olması yönünde bir kararlılığı olduğu ifade ediliyor.





Komisyon nasıl çalışacak?





Komisyonun toplam 35 üyeden oluşması ve nitelikli çoğunlukla kararlarını alması bekleniyor.





Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler 5'er milletvekili ile temsil edilecek.





Grubu olmayan siyasi partilerden birer, bağımsız milletvekillerinden de kura ile 5 temsilci alınacak.





Komisyon ne yapacak?





NTV'de yer alan habee göre komisyon yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak; uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle bu konuya ilişkin halkın nabzını tutacak.





Aynı zamanda, bu konuya ilişkin çalışmaları olan akademisyen ve sivil toplum temsilcileriyle Meclis arasında bir köprü işlevi görmesi hedefleniyor.





Meclis'te kurulacak komisyonun ana görev alanlarından birinin de "Silah bırakan örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasıyla" ilgili çalışmalar olması düşünülüyor.





Öte yandan Meclis'te kurulacak komisyonun, "Kendini fesheden bir terör örgütüne özel bir yasa çıkarılabilir mi?" sorusuna da yanıt araması bekleniyor.





Kurmaylar, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine mensup olanların yararlanmasının önüne geçilmesi için bunun önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.





Fesih ve silah bırakma sürecini yürütecek





Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik dün akşam canlı yayında önümüzdeki günlerde komisyonun kurulacağını söylemişti. Çelik'in ifadeleri şu şekilde:





"Bu komisyon meselesi ile ilgili çok daraltıcı ya da genişletici bir takım beyanları bende okuyorum ama sonuçta komisyon terör örgütünün feshi ve silah bırakma sürecini yürütecek bir komisyondur. Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum.



