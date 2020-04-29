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Gündem Test için fazla ücret istendi deyip arabayla hastaneye girdi
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Test için fazla ücret istendi deyip arabayla hastaneye girdi

Esenyurt'ta, özel bir hastanede testler için fazla ücret istendiğini iddia ederek arabasıyla hastanenin kapısına çarptı. Şahis gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu
Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu

Dün özel bir hastaneye başvuran ve doktorun yapılmasını istediği testler için 4 bin lira istendiğini, Yeşil Kartlı olduğunu söylemesine rağmen görevlilerin kendisine yardımcı olmadığını iddia eden M.G, aracıyla hastanenin giriş kapısına çarparak zarar verdi.

Reuters
Test için fazla ücret istendiğini iddia etti.

Şüpheyle gitti testi negatif çıktı

Hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan M.G. karakolda işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahsın koronavirüs nedeniyle nefes almakta zorlandığını beyan etmesi üzerine Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede Kovid-19 şüphesi olmadığına dair rapor düzenlendiği öğrenildi.

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