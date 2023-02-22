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THY 296 bin kişiyi tahliye etti: Bin 646 sefer gerçekleştirildi

Türk Hava Yolları (THY), depremlerin ardından bölgeye düzenlenen 1646 sefer ile 296 bin 819 kişiyi tahliye etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat'ta icra ettikleri 1667 sefer ile arama-kurtarma ve yardım ekiplerini deprem bölgelerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk Hava Yolları (THY), depremlerin ardından bölgeye düzenlenen 1646 sefer ile 296 bin 819 kişiyi tahliye etti.

Türk Hava Yolları (THY), depremlerin ardından bölgeye düzenlenen 1646 sefer ile 296 bin 819 kişiyi tahliye etti.

Türk Hava Yolları (THY), depremlerin ardından bölgeye düzenlenen 1646 sefer ile 296 bin 819 kişiyi tahliye etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat'ta icra ettikleri 1667 sefer ile arama-kurtarma ve yardım ekiplerini deprem bölgelerine ulaştırdıklarını belirtti.

12 BİN TON YARDIM TAŞINDI

Bölgedeki tahliye uçuşlarına devam ettiklerini kaydeden Üstün, "Tüm operasyonların yardım malzemelerinin taşınmasına tahsis eden Turkish Cargo, 208 kargo seferi ile 12 bin 498 (3 bin 259 yurt içi, 9 bin 239 yurt dışı) ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk etti. Ağırlıklı olarak ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti, battaniye ve çadır taşıdı" ifadelerini kullandı. Yahya Üstün, dün yaptıkları 12 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam ettiklerini, yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için 200 çalışanın görevlendirildiğini bildirdi. THY Teknik AŞ'nin Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ise ücretsiz bakım hizmeti sağladığına da açıkladı. Öte yandan SunExpress'in depremlerden etkilenenler için Türkiye-Almanya arasında oluşturduğu 'Hava köprüsü' ile yardımları taşıyan ilk uçağı, Antalya'ya geldi.


#Deprem
#THY
#Yahya Üstün
2 saat önce
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THY 296 bin kişiyi tahliye etti: Bin 646 sefer gerçekleştirildi
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