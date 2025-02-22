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THY çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu

THY çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu

14:2422/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,
"Değerli yolcularımız, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumuna sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz."
ifadelerine yer verildi.


Ordu-Giresun-Rize-Artvin havalimanı uçuş iptalleri


Bölgede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla uçak seferlerindeki aksamalar devam etti.


Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7, Rize-Artvin Havalimanı'ndan da İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 sefer karşılıklı iptal edildi.


Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen seferlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.




#Türk Hava Yolları
#İstanbul
#uçuş

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