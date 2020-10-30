THY'den depremin ardından İzmir'e ek sefer kararı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı. THY'den yapılan açıklamada ek seferlerin Ankara ve İstanbul'dan yapılacağı kaydedildi.
Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremde İzmir'de 12 bina çöktü. Depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak THY Basım Müşavirliğinden yapılan açıklama, "bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.