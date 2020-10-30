THY'den depremin ardından İzmir'e ek sefer kararı

Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremde İzmir'de 12 bina çöktü. Depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.



OYNAT 00:30 İzmir'de ürküten görüntü: Depremin ardından oluşan tsunami cadde ve sokakları vurdu Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından oluşan tsunami yerleşim yerlerine büyük zarar verdi. Bazı bölgelerde deniz suyunun çekildiği görülürken birçok yerleşim yerini ise su bastı. Denizin taşmasıyla cadde ve sokakların su içinde kaldığı ana ilişkin görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde tsunaminin yıkıcı etkisi gözler önüne serilirken, suya kapılan eşyaların sokak arasında akıp gittiği görülüyor. BiP'te paylaş

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Konuyla ilgili olarak THY Basım Müşavirliğinden yapılan açıklama, "bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.

GÜNDEM İzmir Seferihisar'da deniz taştı