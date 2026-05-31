Ticaret Bakanlığı'ndan '863 milyon liralık ceza' iddialarına yalanlama: Gerçek rakam belli oldu

19:1131/05/2026, Pazar
AA
Ticaret Bakanlığından Reklam Kurulu kararlarına ilişkin açıklama
Bazı basın yayın organlarında bir otomotiv firmasına 863 milyon lira ceza kesildiği iddialarını yalanlayan Ticaret Bakanlığı, gerçeği yansıtmayan reklam nedeniyle firmaya kesilen cezanın 863 bin 580 lira olduğunu açıkladı. Bakanlık, Reklam Kurulu cezalarının yayın mecrasına göre değiştiğini belirterek 2026 yılı üst limitlerini paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiğini belirtti.

Bakanlıktan, Reklam Kurulu kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında, Kurul tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada,
"Reklam Kurulunun 9 Nisan tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 lira idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır. Dolayısıyla, bugün, bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
ifadelerine yer verildi.

Üst limit açıklandı

Açıklamada, Kurulca uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yasal mevzuat uyarınca 2026 yılı için en üst limit olarak, televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 liraya, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 liraya, afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 liraya kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca, alınan durdurma kararına uyulmaması halinde, para cezaları tekrar edebilmektedir."



