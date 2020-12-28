Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gün yüzüne çıkarak proje etap etap ilerlerken, Büyükşehir Belediyesi Koza Han'da da çalışmalara başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, çalışmalar kapsamında Kızılay, İşkur, Merkez Bankası ve Pirinç Han’ın hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40’ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkanın yıkımı tamamlanmıştı. Bölgedeki diğer binaların kamulaştırma süreçleri devam ederken Büyükşehir Belediyesi, tarihi bölgenin simge eserlerinden olan yaklaşık 6 asırlık Koza Han'a da el attı.

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Zemin yenileniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, Hanlar Bölgesi'nin çekirdek alanı içerisinde yer alan ve 15'inci yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede ticaret alanı olarak kullanılan Koza Han'da, avludaki baskı beton uygulamaları sökülüp tarihi dokuya uygun olarak yerine 550 metrekare doğal kırma granit küp taş uygulaması yapılacak. Yine 525 metrekare mucartalı bazalt taşı uygulaması gerçekleştirilecek. Çay ocağı ve kafeterya işletmelerinin Han avlusuna olan sınırlarını belirtmek ve avluya olan işgaliyeleri engellemek için yine tarihi dokuya uygun olarak ahşap çiçeklik üniteleri ve oturma birimleri yapılacak. Böylelikle işletmelerin düzensiz bir şekilde avluyu kullanmaları engellenmiş olacak ve ortak kullanım alanları, masa, sandalye ve şemsiye üniteleriyle standart bir görünüm ortaya çıkacak.

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Çekim merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Koza Han'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Bir taraftan kamulaştırıp, yıkım işlemlerini yapıyoruz. Bir taraftan da Hanlar Bölgesi içerisindeki belirli noktaların tadilatları, tamiratları ve restorasyonları devam ediyor. 2021 yılında da bu hummalı çalışmalar devam edecek. İnşallah 2022 yılında pırıl pırıl hem Çarşıbaşı Meydan projemize, hem de etrafı kötü binalardan arındırılmış bir Hanlar Bölgesi’ne kavuşacağız. Kozan Han bölgenin en orijinal noktası ve çekim merkezi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulması nedeniyle çok özellik arz ediyor. Esnafımıza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Süreci hep beraber devam ettirirsek, Hanlar Bölgesi ve Koza Han ziyadesiyle bu işten istifade edecektir. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun" dedi.