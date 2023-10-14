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Tır park halindeki traktöre çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yol kenarında park halinde olan bir traktöre tır çarptı. Kaza sonucu traktör şarampole devrilirken traktördeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

22:42 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Aslan'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aslan'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki 26 FA 485 plakalı tır, yol kenarında park halindeki 43 AT 987 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktördeki Emine Çağlar'ın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır sürücüsü ile traktördeki Halil Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


#Kütahya
#trafik kazası
#tır
#traktör
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