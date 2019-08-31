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POLİTİKA

Tiran’da 15 Temmuz Anıtı’na hain saldırı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, TİKA tarafından inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı tahrip edildi. Polis, saldırıyı FETÖ’cülerin yaptığı şüphesi üzerinde duruyor. Tiran polisi, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Saldırı sonrası söz konusu kitabe, tel örgüyle çevrelenip üzeri örtüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anıta yapılan saldırı sonucu yapı zarar gördü.
Anıta yapılan saldırı sonucu yapı zarar gördü.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi. Arnavutluk Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE ZARAR VERİLMİŞTİ

  • Saldırı sonrası söz konusu kitabe, emniyet güçlerince tel örgüyle çevrelenip üzeri örtüldü. İki hafta önce de söz konusu kitabeye ve Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara zarar verilmiş, ancak kısa süre sonra tabelalar, Tiran Belediyesi çalışanlarınca onarılmıştı.

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