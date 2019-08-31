Tiran’da 15 Temmuz Anıtı’na hain saldırı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi. Arnavutluk Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE ZARAR VERİLMİŞTİ
- Saldırı sonrası söz konusu kitabe, emniyet güçlerince tel örgüyle çevrelenip üzeri örtüldü. İki hafta önce de söz konusu kitabeye ve Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara zarar verilmiş, ancak kısa süre sonra tabelalar, Tiran Belediyesi çalışanlarınca onarılmıştı.