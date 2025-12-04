Tırdan 630 paket kaçak sigara çıktı

Tırda ele geçirilen 630 paket bandrolsüz kaçak sigara.
Kayseri-Malatya kara yolunda yapılan yol kontrolünde bir tırda 630 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit köpeğinin de kullanıldığı aramada kaçak ürünlere ulaştı. Operasyon kapsamında tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 630 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.
Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, arama yapılan tırda 630 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
#kaçak sigara
#kaçakcılık
#kayseri
#Pazarören
#Pınarbaşı
#Yeregeçen