Tırdan 630 paket kaçak sigara çıktı

Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 630 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, arama yapılan tırda 630 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.