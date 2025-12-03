Yeni Şafak
Sahte rapor ve reçeteyle kanser ilacı temin eden 12 kişiye gözaltı

15:143/12/2025, Çarşamba
DHA
Sahte rapor ve reçeteyle kanser ilacı temin eden 12 kişi yakalandı
Kayseri'de sahte rapor ve reçete düzenlenip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin edip, kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratan 12 şüpheli, yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin edip, kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratanları tespit etti.

12 şüpheli yakalandı

Aralarında eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarında olduğu E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekiplerin aramalarında; çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan emniyetteki işlemleri sürüyor.






#sahte reçete
#sahte rapor
#kanser ilacı
#gözaltı
