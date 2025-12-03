Sahte rapor ve reçeteyle kanser ilacı temin eden 12 kişiye gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin edip, kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratanları tespit etti.