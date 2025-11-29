Yeni Şafak
Sahte polis kimliğiyle 3 milyon liralık vurgun: Şüpheli yakalandı

Sahte polis kimliğiyle 3 milyon liralık vurgun: Şüpheli yakalandı

10:29 29/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
AA
Başkentte, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp yönlendirdiği kişinin altınlarını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ankara'da bir şüpheli E.F.G, 27 Kasım'da mağdur M.F'yi arayarak kendisini sivil polis olarak tanıttı.

M.F. adına kredi çekildiğini, "kredileri ödemek amacıyla elinde bulunan altınların polis tarafından muhafaza edilmesi gerektiğini" söyleyen zanlı, mağdurdan yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın teslim aldı.

Olaydan şüphelenen mağdur M.F, durumu Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarmanın yaptığı araştırma ve teknik takip sonucu şüpheli E.F.G'nin İstanbul'a gittiği tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışmayla zanlı, Esenler Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.F.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




