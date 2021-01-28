Tırnakçı vekil verileri silmiş

HDP’li Nuran İmir’in gözaltına alınan PKK’lının cebinden alınmak istenen telefondan örgütsel yazışmalar ve Kandil’deki teröristlerin fotoğrafları çıktı. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin cebindeki telefonu aldığı anların görüntülenmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında cep telefonunda silme işlemlerinin yapıldığının görüldüğü ve işlemler sonucu bu verilerin kurtarıldığı bildirildi.

GÜNDEM HDP'li İmir, el çabukluğuyla teröristin cebinden telefonu alıp delil karartmaya çalışmıştı: Tüm belgeler kurtarıldı

HDP’li vekil PKK’lının cebinden telefonu böyle çalmıştı.

VERİLER KURTARILDI

Şırnak Valiliği yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti: “Şüpheli E.O. yakalandığında üzerinde ele geçirilen ve sim kartı olmadığı anlaşılan cep telefonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, cihazda silme işlemlerinin yapıldığı görülmüş ve yapılan işlemler sonucu bu veriler kurtarılmıştır.

OYNAT 01:00 HDP Milletvekili Nuran İmir, el çabukluğuyla teröristin cebinden telefonu alarak delil karartmaya çalıştı HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp delilleri yok etmeye çalıştı. BiP'te paylaş

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KANDİL RESİMLERİ ÇIKTI

Bahse konu veriler uzmanlar tarafından incelendiğinde aralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir JINNEWS haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve videonun bulunduğu anlaşılmıştır.”