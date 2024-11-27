Tokatçı HDP'li Sebahat Tuncel'in üniversite ziyaretine rektörlük izin vermedi

Bilkent Üniversitesi Siyaset Felsefesi Topluluğu'nun 3 Aralık'ta düzenlemek istediği ve eski HDP Genel Başkanı Tuncel'in konuşmacı olarak davet edildiği "Türkiye'de Kadın Hakları" başlıklı söyleşi, Rektörlük tarafından Tuncel'in kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Bilkent Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Merkezi'nin söyleşiyi organize eden Siyaset Felsefesi Topluluğu'na gönderdiği mesajda, Sebahat Tuncel'in kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve bu gerekçe ile rektörlüğün etkinliği kabul etmediği belirtildi. Siyaset Felsefesi Topluluğu ise PKK propagandası yapan ve 2011 yılında Nevroz kutlamaları sırasında görevini yapan dönemin Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'e tokat atan Tuncel'i davet etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasından beraat eden Tuncel, 7 sene kaldığı Sincan Cezaevi’nden tahliye edilmişti.