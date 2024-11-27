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Tokatçı HDP'li Sebahat Tuncel'in üniversite ziyaretine rektörlük izin vermedi

Tokatçı HDP'li Sebahat Tuncel'in üniversite ziyaretine rektörlük izin vermedi

Nisa Nur Çavuşoğlu
12:5227/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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2011 Yılında Sebahat Tuner'in Polise tokat attığı an ve PKK saflarına zorla dahil edilen çocuklar
2011 Yılında Sebahat Tuner'in Polise tokat attığı an ve PKK saflarına zorla dahil edilen çocuklar

Eski HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in Bilkent Üniversitesi Siyaset Felsefesi Topluluğu tarafından davet edildiği "Türkiye'de Kadın Hakları" başlıklı söyleşi Rektörlük tarafından iptal edildi. Rektörlük gerekçe olarak Tuncel'in 'kesinleşmiş cezası' bulunmasını gösterdi. PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarına ve şehit ettiği kadın öğretmenlere sessiz kalan HDP'li Tuncel 2011 yılında Şırnak'ta polise attığı tokatla hafızalara kazınmıştı.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Felsefesi Topluluğu'nun 3 Aralık'ta düzenlemek istediği ve eski HDP Genel Başkanı Tuncel'in konuşmacı olarak davet edildiği "Türkiye'de Kadın Hakları" başlıklı söyleşi, Rektörlük tarafından Tuncel'in kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Bilkent Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Merkezi'nin söyleşiyi organize eden Siyaset Felsefesi Topluluğu'na gönderdiği mesajda, Sebahat Tuncel'in kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve bu gerekçe ile rektörlüğün etkinliği kabul etmediği belirtildi. Siyaset Felsefesi Topluluğu ise PKK propagandası yapan ve 2011 yılında Nevroz kutlamaları sırasında görevini yapan dönemin Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'e tokat atan Tuncel'i davet etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasından beraat eden Tuncel, 7 sene kaldığı Sincan Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

YPG ve PKK'nın kaçırdığı kadınların haklarını görmezden gelmişlerdi

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun Ağustos 2013’te yayımladığı raporda, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG’nin Afrin ve El Haseke’de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiğini belirtmişti. Terör örgütü PKK'nın kadın öğretmenleri ve kız çocuklarını kaçırıyorken kadın haklarını düşünmeyen Sebahat Tuncel'i "Türkiye'de Kadın Hakları" başlıklı söyleşiye davet edilmesi kadın hakları söyleşisinde konuşması çelişkili olarak yorumlandı.



#DEM
#Sebahat Tuncel
#Bilkent Üniversitesi

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