Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti İmralı dilekçesini dün verdi bu konuyu değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, DEM Parti​'nin terör örgütü PKK​'nın İmralı Adası​'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan ile açık görüş talebine ilişkin yaptığı yazılı başvuruyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında; 'Dem Parti’nin verdiği dilekçeyi değerlendiriyoruz.' dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Cezaevlerinde tutukluların nasıl görüştürüleceği yönetmeliğimiz var bu çerçevede gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz ay terörist başı ile bir görüşme oldu DEM Partili vekil ile, dün de DEM Parti Eş Genel Başkanı dilekçe verdi değerlendiriliyor.

Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı iznine tabi, değerlendiriyoruz makul sürede yanıt verilir."







