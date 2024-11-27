Yeni Şafak
Anasayfa
Gündem
Politika
Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti İmralı dilekçesini dün verdi bu konuyu değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti İmralı dilekçesini dün verdi bu konuyu değerlendiriyoruz

12:0227/11/2024, Wednesday
G: 27/11/2024, Wednesday
Diğer
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

DEM Parti’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmasına ilişkin Bakan Yılmaz Tunç, "Dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, DEM Parti​'nin terör örgütü PKK​'nın İmralı Adası​'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan ile açık görüş talebine ilişkin yaptığı yazılı başvuruyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında; 'Dem Parti’nin verdiği dilekçeyi değerlendiriyoruz.' dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Cezaevlerinde tutukluların nasıl görüştürüleceği yönetmeliğimiz var bu çerçevede gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz ay terörist başı ile bir görüşme oldu DEM Partili vekil ile, dün de DEM Parti Eş Genel Başkanı dilekçe verdi değerlendiriliyor.

Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı iznine tabi, değerlendiriyoruz makul sürede yanıt verilir."



#Yılmaz Tunç
#Devlet Bahçeli
#Abdullah Öcalan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15