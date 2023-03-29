TOKİ Adana’daki kalıcı konutlarının yapımına başladı

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, Buruk Cumhuriyet Mahallesi bölgesindeki mevcut alanda 24 bloktan oluşan 590 konut için çalışmaların başladığını aktarak, “Bildiğiniz üzere Adana’mızda 3 bine yakın TOKİ konut yapacak. Burada da gördüğünüz üzere bilim ve fen kurallarına göre Temmuz ayının sonuna doğru yerel firmamız olan Adana firmamız burayı teslim edecek. Artık bundan sonra bu işin, yapı sektörünün üstadı TOKİ’dir. Depremde en ufak bir çizik olmayan TOKİ, halk tarafından artık revaçta. Bizler de müteahhitler olarak yeni yapılacak binaları tünel kalıpla, TOKİ’den örnek alarak yapmayı planlıyoruz. Burada 24 bloktan oluşan 590 konut teslim edilecek. Adana’mızda yine Şambayat’ta 600 konut ihale edildi. Bugün itibariyle de Ceyhan’da yine 600 konut ihalesi yapıldı. Demek oluyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın taahhütleri yerine gelecek bir yıl içerisinde depremde evini kaybetmiş vatandaşlarımız konutlarına oturacak. Buradan da hükümetimize, bakanlarımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.