TOKİ sosyal konut Bursa'da nereye yapılacak? İlçe ilçe belli oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılında Bursa’da başlatılacak bu büyük konut hamlesinin, hem vatandaşlar hem de şehir için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Gürkan, Bursa’nın dört bir yanında hayata geçirilecek bu projeyle binlerce ailenin güvenli konutlara kavuşacağını belirterek, "Bursamızın dört bir yanında inşa edeceğimiz 17 bin 225 konut ile hemşehrilerimiz ekonomik şartlarda, TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalarına kavuşacak. Cumhuriyetimizin 102. yılında başlatılan bu büyük proje, sadece bir konut yatırımı değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hamlesidir" ifadelerini kullandı.