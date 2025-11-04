Yeni Şafak
TOKİ sosyal konut Bursa'da nereye yapılacak? İlçe ilçe belli oldu

11:004/11/2025, Salı
Bursa’da yapılacak sosyal TOKİ’ler ilçe ilçe belli oldu
Bursa’nın ilçelerinde inşa edilecek 17 bin sosyal konutun yapılacağı noktaların belirlendiğini açıklayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesine imza atıyoruz. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılında Bursa’da başlatılacak bu büyük konut hamlesinin, hem vatandaşlar hem de şehir için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Gürkan, Bursa’nın dört bir yanında hayata geçirilecek bu projeyle binlerce ailenin güvenli konutlara kavuşacağını belirterek, "Bursamızın dört bir yanında inşa edeceğimiz 17 bin 225 konut ile hemşehrilerimiz ekonomik şartlarda, TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalarına kavuşacak. Cumhuriyetimizin 102. yılında başlatılan bu büyük proje, sadece bir konut yatırımı değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hamlesidir" ifadelerini kullandı.

Projelerin finansmanının Emlak Katılım Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası iş birliğiyle yürütüleceğini belirten Gürkan, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olma fırsatına kavuşacağını ifade etti.


TOKİ verilerine göre Bursa’da yapılacak konutların dağılımına ilişkin de bilgi veren Gürkan, "Karacabey 5.500, Gemlik 3.000, İnegöl 4.000, Kestel 1.000 Nilüfer 750, Mustafakemalpaşa 750, Yenişehir 500, Orhangazi 400, Gürsu 300, Mudanya 300, İznik 250, Orhaneli 175, Keles 100, Büyükorhan 100, Harmancık 100 konut olacak şekilde toplamda 17 bin 225 konutun hayata geçirileceğini belirtti.

Bursa’nın her köşesinde yükselecek bu yeni yaşam alanlarının sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir kazanım olduğunun altınıçizen Başkan Gürkan, "Bu büyük vizyonun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ için şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa’mız için, ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



#TOKİ
#sosyal konut
#Bursa
